Ruben Van Gucht onthult hoe de naam van zijn dochtertje tot stand kwam

Ruben Van Gucht vertelt in een column hoe hij op de naam van zijn dochtertje kwam. “Toen die naam werd uitgesproken, verdween ook alle geluid om me heen”, klinkt het.

Op 11 augustus werden Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht de trotse ouders van een meisje dat luistert naar de naam Florence. In een column voor NINA, het lifestylemagazine van Het Laatste Nieuws, blikt de 39-jarige Sporza-presentator terug op het moment waarop hij voor het eerst op de naam stootte. “Op een dag had ik een lunch in Antwerpen met iemand. We namen allebei plaats en zochten een plekje uit op het terras met zicht op ’t Zuid. Vooraleer we over zaken begonnen te praten, waren er de gebruikelijke koetjes en kalfjes. Ook de kinderen van de man kwamen ter sprake. Hij had het over zijn dochter, dat ze in het buitenland had gestudeerd.”

Verkorte vorm

“Ik luisterde geboeid naar zijn verhaal en plots viel haar naam, weliswaar in verkorte vorm. En toen die naam werd uitgesproken, verdween ook alle geluid om me heen. Ik kon eventjes enkel nog denken aan die naam… wat hij die minuten nadien heeft gezegd, is verdwenen in een zwart gat. Wat overbleef was de naam. Met die verkorte vorm trok ik huiswaarts, ik zwaaide de deur open en verkondigde trots dat ik een naam had gevonden. Zoals altijd waren er van beide kanten al wat onsuccesvolle pogingen geweest, maar dit voorstel maakte een uitstekende kans. We namen plaats in de zetel, namen onze tijd en vervolgens rolde haar naam over mijn lippen. Die was toen geboren en zij ondertussen ook”, schrijft hij.

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