Alina uit ‘De Mol’ showt ons haar nieuw kapsel: “Ik twijfel nog” (foto)

‘De Mol’-kandidate Alina Churikova heeft zich een nieuw kapsel laten aanmeten.

Af en toe een nieuw kapsel kan deugd doen. Alina Churikova ging onlangs naar de kapper voor een frisse coupe. De 27-jarige schoonheid, die in 2020 de jongste saboteur ooit was in ‘De Mol’, liet haar blonde haar tot net boven de schouders knippen, met een volle, rechte pony die tot over haar wenkbrauwen valt.

Twijfel

Ze postte een kiekje van het resultaat op Instagram, al is ze er zelf nog niet helemaal van overtuigd. “Hallo vrijdag! Ik weet nog steeds niet goed wat ik van dit kapsel moet vinden”, schrijft ze erbij. Wij vinden het alvast geslaagd!

Foto: Instagram