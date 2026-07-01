Laura Lynn is kwetsende reacties beu: “Alsof woorden geen impact hebben”

Laura Lynn haalt op Instagram uit naar mensen die haar online aanpakken. “Kritiek mag. Een mening mag. Maar respect zou vanzelfsprekend moeten zijn”, klinkt het.

Laura Lynn krijgt naar eigen zeggen steeds vaker te maken met kwetsende reacties. Dat mag stoppen, zo maakt ze duidelijk op Instagram. “Ik ben boos. En eerlijk gezegd ook teleurgesteld. De laatste tijd lees ik reacties van mensen die denken dat ze mij kennen. Mensen die op basis van een foto, een video of een optreden denken te weten wie ik ben, hoe ik leef, wat ik voel of wat ik kan. Nee, ik ben niet perfect. Dat ben ik nooit geweest. Ik ben ook geen 20 meer. Ik ben 50. Ja, ik ben ouder geworden. Ja, misschien ook wat dikker. Dat heet leven. Dat heet ouder worden. Dat overkomt ons allemaal”, schrijft ze.

Vooroordelen

De 50-jarige schlagerzangeres betreurt dat mensen niet lijken te beseffen hoe hard zulke woorden kunnen aankomen. “Wat mij vooral raakt, zijn de vooroordelen en de harde opmerkingen die zomaar openbaar worden neergezet. Alsof er geen mens achter het scherm zit. Alsof woorden geen impact hebben”, luidt het.

Respect

Ze benadrukt dat kritiek moet kunnen, maar dat die altijd op een respectvolle manier geuit moet worden. “Aan iedereen die vindt dat ik niet meer goed zing, niet de juiste muziek maak of het anders zou moeten aanpakken: voel je vrij om zelf te tonen hoe het dan wel moet. Ik kijk graag mee. Echt. Maar voordat je iets schrijft, denk dan twee keer na. Vraag jezelf af of jij het prettig zou vinden als mensen dezelfde dingen over jou zouden zeggen. Over jouw uiterlijk. Over jouw leeftijd. Over jouw werk. Over jouw fouten. Kritiek mag. Een mening mag. Maar respect zou vanzelfsprekend moeten zijn. Achter elk profiel, elke foto en elke artiest zit nog altijd een mens van vlees en bloed. Vergeet dat niet”, besluit ze.

Steun van volgers

Haar volgers zijn het volledig met haar eens en steken haar een hart onder de riem. “Dat is heel correct en mooi verwoord. Smaken verschillen, maar respect moet er altijd zijn”, “Trek je er niets van aan. Dat zijn vaak mensen die stoer en anoniem achter hun scherm zitten en blijkbaar tijd genoeg hebben”, en “Je bent en blijft een mooie vrouw! Blijf zoals je bent en zing zoals we je al jaren graag horen. Blijf vooral jezelf!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram