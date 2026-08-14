Waarom je struiken beter niet snoeit in augustus

Kriebelen je groene vingers en wil je tijdens de laatste zomerweken nog snel je struiken flink onder handen nemen? Misschien toch nog even wachten. Volgens tuinexperts is augustus namelijk niet het ideale moment voor een stevige snoeibeurt.

Wie een struik snoeit, stimuleert de plant om nieuwe scheuten te vormen. Net in augustus beginnen veel planten zich echter stilaan voor te bereiden op de herfst en winter. Nieuwe scheuten krijgen daardoor mogelijk onvoldoende tijd om sterk te worden voor het kouder wordt. Bovendien hebben snoeiwonden minder tijd om te herstellen.

Wanneer dan wel?

Het vroege voorjaar is voor heel wat struiken een beter moment, al hangt het ideale tijdstip natuurlijk af van de plantensoort. Sommige voorjaarsbloeiers vormen bijvoorbeeld al vroeg de bloemknoppen voor het volgende jaar, waardoor je met een late snoeibeurt ook die knoppen kunt wegknippen.

Wat kan je in augustus dan wél doen? Uitgebloeide bloemen verwijderen, voldoende water geven, onkruid wieden en zieke delen weghalen. En voor de rest? Laat je tuin gerust een beetje wild worden. Dat scheelt meteen ook wat werk tijdens warme zomerdagen.

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