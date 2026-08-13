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Billie Leyers pakt uit met diep uitgesneden topje: “Wauw, mooi!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Billie Leyers krijgt heel wat complimenten op een zomerse foto. “Knapperds!”, wordt er gereageerd.

Met temperaturen rond de 30 graden is het net iets aangenamer om luchtige kleding te dragen. Combineer dat met stijl en je komt uit bij een recente foto van Billie Leyers. De 31-jarige dochter van Jan Leyers – en zus van Ella, Olga en Dorien – postte een kiekje waarop ze samen met haar beste vriendin Danira Boukhriss poseert. Billie draagt een zwarte haltertop met diepe uitsnijding. “Besties being besties”, knipoogt ze erbij.

Matchende outfits

En óf haar volgers de zomerse foto kunnen smaken. “Ik besef nu pas dat jullie outfits totaal matchten!”, “Knapperds!”, “Jullie zien er allebei zó goed uit!”, “Ik hou ervan!”, en “Wauw, Billie. Mooi!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

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