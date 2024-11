Zita Wauters deelt droevig nieuws: “Ik ga je zo missen”

Zita Wauters, de dochter van Koen Wauters, heeft afscheid moeten nemen van haar oma, de mama van Valerie De Booser. Dat deelde ze mee op Instagram.

Treurig nieuws in de familie van Valerie De Booser. Haar mama is overleden. Het is haar dochter Zita Wauters die het nieuws op Instagram naar buiten bracht met enkele gezamenlijke foto’s. “Slaap zacht, omie, ly the most, forever & always. Ik ga je zo missen, mijn hartje huilt”, klinkt het.

Aandoening

De oma van Zita leed aan Parkinson en dystonie, een motorische aandoening. Vijf jaar geleden praatte Valerie nog over de ziekte van haar moeder in de rubriek ‘Bedgeheimen’ van James Cooke in het Play4-programma ‘Gert Late Night’. “Het is echt aftakelen voor haar. Ze heeft euthanasie aangevraagd”, legde ze toen uit.

Steunbetuigingen

De volgers van Zita betuigen massaal hun steun. “Oh, zo’n verdrietig nieuws, lieverd. Ze was altijd zo lief en vriendelijk en begaan met iedereen. Veel sterkte”, “Nee toch Zita?! Wij hebben vorig jaar nog zo genoten samen. Wat een mooie, lieve, toffe en optimistische vrouw, je oma… Ik ben dankbaar dat ik haar nog heb mogen leren kennen. Dikste knuffel voor jou en je familie”, en “Je lieve omaatje met de mooiste glimlach. Altijd even vriendelijk en hartelijk. Jullie liefde voor elkaar ebt nooit weg. Die blijft…”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram