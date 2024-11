‘Temptation’-Pommeline onthult raarste vraag die ze ooit kreeg: “Dat gaat niet gebeuren”

Pommeline Tillière krijgt als tattoo-artieste regelmatig specifieke verzoeken, maar eentje zal ze nooit vergeten…

Uiteraard kennen we Pommeline Tillière vooral van haar passage in ‘Temptation Island’ in 2017. Inmiddels is ze een veelgevraagde tattoo-artieste en klust ze bij op OnlyFans. In een gesprek met Cirusso TV praat de 30-jarige blondine openhartig over wat ze soms te horen krijgt in haar job als tatoeëerder.

Uit de kleren

Zo kreeg ze van verschillende mensen al de vraag om getatoeëerd te worden op een ‘aparte’ manier. “De raarste aanvraag die ik ooit heb gekregen… Jullie weten allemaal dat ik ook OnlyFans doe. Er hebben al heel veel mensen gevraagd of ik hen in mijn blootje wil tatoeëren, maar dat gaat niet gebeuren. Dat is mijn professionele job. Ze zeggen dan allemaal dat het maar een grapje was, maar ze menen dat allemaal”, klinkt het.

Slappe lach

Het filmpje werd gedeeld op Instagram. “Hahaha, wat is de toegevoegde waarde van het tatoeëren in je nakie? Ik zou alleen maar de slappe lach krijgen”, en “Heb die vraag ook al gekregen. Kom je naakt een muurtekening maken…”, lezen we onder meer in de reacties.

