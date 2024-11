VRT-weervrouw Jacotte Brokken verschijnt plots halfnaakt in ‘De Slimste Mens’ (video)

Opvallend momentje in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Jacotte Brokken mocht één van de vragen stellen, en dat deed ze op een heel gedurfde manier…

Vorig jaar maakte Jacotte Brokken indruk door de finale te halen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Ze won nét niet van Guga Baúl, al was het een eindstrijd om u tegen te zeggen. De 31-jarige weervrouw dook donderdagavond opnieuw op in het populaire quizprogramma. En hoe!

Naturisten

In de ‘Open Deur’-ronde stelde ze een vraag door te experimenteren met haar weerkaartenknopje. Plots kreeg ze allerlei andere outfits aan en op het einde stond ze zelfs halfnaakt in de studio, weliswaar gecensureerd. “Oei, dit is niet goed, ik moet weg”, grapte ze. Om vervolgens de vraag te stellen: “Wat zijn volgens kenners de beste vier Europese vakantielanden voor naturisten?”.

Foto: Play