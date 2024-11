VRT-nieuwsanker Fatma Taspinar toont bolle buik: “Zo mooi zwanger!” (foto)

Fatma Taspinar heeft op Instagram een prachtige foto gedeeld van haar ronde buik. “Je ziet er fantastisch uit”, aldus haar enthousiaste volgers.

Begin september maakten Fatma Taspinar en haar partner Geert Meyfroidt bekend dat ze in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje samen. Tijdens een interview op Radio 2 verklapte Fatma per ongeluk dat het een meisje wordt. Het kindje is uitgerekend voor het vroege voorjaar van 2025.

Complimenten

Het 41-jarige VRT-nieuwsanker werd onlangs geïnterviewd door Humo. Op de bijhorende fotoshoot is haar buikje al goed te zien. “Je ziet er fantastisch uit”, “Dikke proficiat samen!”, “Mooi buikje”, “Wat gaat het snel”, “Prachtig! Proficiat nogmaals!”, en “Zo mooi zwanger!”, reageren haar bijna 50.000 volgers op het kiekje.

Foto: Instagram