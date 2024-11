Loredana van 2 Fabiola imiteert iconische douchescène: “Zalig!” (foto)

Loredana De Amicis, de partner van Pat Krimson, heeft op haar manier een ode gebracht aan Halloween. “Wat leuk om dat te doen!”, klinkt het in de reacties.

Vorige week donderdag was het Halloween en dat wordt ook in onze contreien steeds populairder. Loredana De Amicis postte op Instagram een foto waarop ze met een blik op angst in de douche staat. Filmkenners herkennen de scène meteen uit ‘Psycho’, de legendarische horrorfilm uit 1960.

Fotograaf Pat

De 38-jarige 2 Fabiola-zangeres grapt erbij dat het kiekje gemaakt werd door haar echtgenoot Pat Krimson. “Foto genomen door mijn man toen hij me de stuipen op het lijf joeg”, knipoogt ze. Haar volgers kunnen de foto absoluut smaken. “Haha, zalig!”, “Wat leuk om dat te doen. Happy Halloween!”, en “Oei… Patje binnengekomen?”, grapt nog een volger.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de originele filmscène te bekijken.

Foto: Instagram