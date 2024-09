VRT-nieuwsanker Fatma Taspinar in verwachting van eerste kindje: “Zo blij voor jullie!”

Fatma Taspinar en haar partner Geert Meyfroidt zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. Dat maakte de VRT bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws ten huize Fatma Taspinar (41) en Geert Meyfroidt (52). Taspinar is zwanger van haar eerste kindje. Meyfroidt wordt voor de vierde keer papa, want hij heeft al drie volwassen kinderen uit een vorige relatie.

Liefde op de werkvloer

Taspinar en Meyfroidt leerden elkaar kennen in de VRT-studio’s. Meyfroidt werd in 2021 tijdens de coronacrisis als nationaal coördinator vaak geïnterviewd. Vermoedelijk sloeg de vonk daar dus over tussen de twee. Inmiddels zijn ze drie jaar samen.

Felicitaties

Op Instagram wordt het koppel massaal gefeliciteerd met het leuke nieuws. “Vereerd dat wij het met de collega’s al even mochten weten, en goed dat nu iederéén op de hoogte is! Jij wordt een fantastische mama, Fatma!”, laat collega Wim De Vilder weten. “Hartelijk proficiat, Fatma en Geert! Mooi koppel. Veel geluk samen!”, “Zo blij voor jullie!”, en “Zo’n fijn nieuws! Geniet van de mooie momenten”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram