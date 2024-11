Saartje Vandendriessche pakt uit met bikinifoto: “De knapste BV!” (foto)

Saartje Vandendriessche heeft een zomers kiekje gedeeld op Instagram. Haar volgers reageren lovend. “Geen woorden voor…”, klinkt het onder meer.

Saartje Vandendriessche blikt op haar Instagram terug naar de zomer. Ze postte een foto waarop ze in bikini en met een lach op het gezicht over het strand loopt. “I wish… dat die bikini automatisch kwam met zonnestralen, strand en een cocktail in de hand. Tot die tijd geniet ik van mijn innerlijke zomer”, glundert ze erbij.

Baywatch

De 49-jarige presentatrice en schrijfster van ‘Nooit Meer Moe’ wordt in de reacties overladen met complimenten. “Practice what you preach. Daar sta jij voor. En daar ben je het perfecte uithangbord voor”, “Schoonheid”, “Dat lijkt Baywatch 2024 wel”, “De knapste BV voor mij!”, “Heel naturel”, “Geen woorden voor…”, en “Knappe foto van een zeer knappe vrouw!”, laten haar volgers weten.

Foto: Instagram