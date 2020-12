Moest kijkend Vlaanderen nog geen fan geweest zijn van Riadh Bahri na zijn uiteenzettingen in ‘Het Journaal’, dan zal zijn passage in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ ongetwijfeld daar wél voor gezorgd hebben. Bahri kan naar eigen zeggen dan ook rekenen op heel wat fanmail.

Al blijken diezelfde fans niet altijd met de meest eerbare voorstellen op de proppen te komen, zo laat hij weten in een interview met TV-Familie. “Ik dacht dat het redelijk duidelijk was dat ik op mannen val. Ik steek dat niet onder stoelen of banken, he. En ik denk ook altijd dat je het kunt zien. Maar toch zijn er vrouwen die me oneerbare voorstellen sturen. Er is zelfs al een naakte boezem in mijn inbox beland”, zo geeft Bahri toe.

”Niet Eveline”

”Wat ik de voorbije weken aan fauna en flora heb zien passeren op mijn socialemediakanalen is euh… bijzonder. Ik heb al een vrouwelijke studente uit Gent gehad die mij virtueel het hof maakte, maar ook twee meisjes die een dubbeldate wilden organiseren. Ik wist niet wat mij overkwam!”, vertelt Bahri. “Haar naam was niet Eveline, nee. In ‘De Slimste Mens’ heb ik nochtans altijd witte of gekleurde sokken aangehad”, zo knipoogt hij nog.

Foto: still video De Slimste Mens ter Wereld/SBS/VIER