Opmerkelijke bekentenis van de popzanger Robbie Williams. De Britse artiest liet in een interview weten dat men hem – ten tijde van de boysband ‘Take That’ waar ook Williams in zat – wilde vermoorden.

”In mijn thuisstad Stoke wilden enkele zware jongens me aanpakken. Ik weet niet waarom, maar had ik me daar toen in het openbaar vertoond, hadden ze me in elkaar geslagen. Of erger. Op een bepaald moment is de politie me komen waarschuwen. Ze hadden vernomen dat er in de onderwereld een prijs op mijn hoofd was gezet”, zo vertelt Williams.

”Naast mijn schoenen”

”Er waren figuren die wilden betalen om me te laten vermoorden zodra ik nog een voet in Stoke zette. Tja, mensen haatten het dat ik plots beroemd was. Ze vonden dat ik naast mijn schoenen liep en een lesje verdiende. Maar hoe kan je je leven verbeteren als ze je vermoord hebben?” vraagt hij zich luidop af.

Foto: Instagram Robbie Williams