Vriendin van Ruben Van Gucht schittert met Miss België-lint: “De knapste!” (foto’s)

Valentine Besard, de vriendin van Ruben Van Gucht, doet officieel mee aan Miss België 2027, zo maakt ze bekend op Instagram.

Ze had het eerder al aangekondigd, maar nu is het officieel: Valentine Besard is kandidate voor Miss België 2027 en iedereen kan op haar stemmen. Het 20-jarige model deelt op Instagram twee foto’s waarop ze haar Miss België-lint draagt over een gele zomerjurk. “Dromen najagen op hakken en met een glimlach”, glundert ze bij de kiekjes.

Schoonheid

Als het van haar meer dan 20.000 volgers afhangt, mag ze het kroontje nu al opzetten. “De mooiste vrouw ter wereld”, “Veel succes, Valentine!”, “Je straalt zoals altijd”, “De knapste!”, en “Schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram