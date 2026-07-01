Kim Kardashian poseert in piepkleine bikini: “Die bandjes houden het met moeite vol” (foto’s)

Kim Kardashian krijgt heel wat reacties op een nieuwe bikinilijn die ze lanceerde. De meerderheid reageert positief, al is er ook de nodige kritiek.

Met SKIMS heeft Kim Kardashian een eigen kledingmerk dat ze in 2019 lanceerde. De 45-jarige realityster en ex-vrouw van Kanye West poseert wel vaker zelf in haar collecties, en dat is ook nu het geval voor haar nieuwe badmodecollectie. Op Instagram showt ze een piepkleine bikini met luipaardprint en fijne zwarte bandjes. “De nieuwe Micro Fits Everybody-collectie van SKIMS is nu verkrijgbaar”, schrijft ze erbij.

Zwaartekracht

Heel wat volgers kunnen haar ontwerp smaken, al hebben anderen er duidelijk hun bedenkingen bij. “Kim, dit staat echt niet iedereen”, “Het past haar zelf amper. Die bandjes houden het met moeite vol”, “Voor mama’s van wie de borsten door de zwaartekracht en het moederschap veranderd zijn, is dit totaal niet realistisch”, en “Maar waarom? Alles lijkt veel te klein voor haar! Daar is niets sexy aan. Koop gewoon je eigen maat!”, klinkt het kritisch in de reacties.

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Foto: Shutterstock