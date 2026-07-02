Felix Heremans kritisch over Pommelien Thijs: “Vroeger zouden mensen met smaak dat toch slechte muziek hebben gevonden?”

Felix Heremans laat zich in een interview kritisch uit over het muzikale succes van Pommelien Thijs. “We zijn bijna verplicht om haar als een grote artieste te beschouwen”, klinkt het.

Felix Heremans ken je wellicht als de jongste winnaar ooit van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Hij was pas 18 jaar toen hij vorig jaar het 23ste seizoen van de populaire tv-quiz won. Inmiddels is hij 19 en studeert hij nog steeds drama. Daarnaast was hij ook al als acteur te zien in de televisieserie ‘Putain’.

Geen Pommelien door de boxen

In de Humo-rubriek ‘Tussen Hemel & Hel’ vertelt de sympathieke jongeman over zijn muzieksmaak. Eerst onthult hij welke artiest hem het minst kan bekoren. “Pommelien Thijs. Vroeger zouden mensen met smaak dat toch slechte muziek hebben gevonden? Maar nu ineens zijn we bijna verplicht om haar als een grote artieste te beschouwen. Maar goed, het is wel bewonderenswaardig hoe ze een hele generatie kan aanspreken”, aldus Felix.

Oude garde

Gevraagd naar wat hij dan wél graag beluistert, antwoordt hij: “Échte muziek.” “Dat kan gaan van Eric Clapton tot Nirvana, en van Bob Dylan tot Leonard Cohen. De oude garde, zeg maar, bij wie je nog echte instrumenten hoort. Heel belangrijk voor mij.”

Nakomertje

Blijft de vraag hoe zo’n jonge kerel bij Leonard Cohen en co. terechtkomt. “Via mijn ouders. Ik ben een nakomertje – mijn ouders zijn al wat ouder – en ik ben opgegroeid met een platenkast waarin ik Live in London van Leonard Cohen aantrof en Rain Dogs van Tom Waits. Die cd’s heb ik als kind non-stop beluisterd”, besluit hij.

Het volledige interview kan je HIER lezen.

Foto: Play / Instagram