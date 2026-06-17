Vriendin van Ruben van Gucht pakt uit met doorschijnende rok: “Miss België 2027!” (foto’s)

Valentine Besard, de vriendin van Ruben Van Gucht, straalt op Instagram in een opvallende outfit. “Euh, ja… hallo!”, reageren haar volgers sprakeloos.

Valentine Besard is een naam om te onthouden. Niet alleen omdat ze de vriendin is van Ruben Van Gucht – die ook een relatie heeft met Charlotte Van Looy – maar ook omdat ze zomaar eens de volgende Miss België kan worden. Het 20-jarige model zit als finaliste van Miss West-Vlaanderen in de running om de mooiste vrouw van het land te worden.

Elegante rok

En óf ze dat verdient! Op Instagram postte Valentine twee foto’s waarop ze een gedurfde look etaleert. Ze poseert in zwarte lingerie met daarover een lange, transparante rok die elegant meebeweegt. “Zo knap, schat”, reageert niemand minder dan Ruben als een van de eersten.

Bewondering

Maar hij is lang niet de enige die haar schoonheid openlijk bewondert. “Wauwieeee!”, “Prachtige foto”, “Miss België 2027!”, “Euh, ja… hallo!”, “Schoonheid!”, en “Knap hoor”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram