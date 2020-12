De naam Elise Van Vlaanderen zal bij velen onder ons misschien niet meteen een belletje doen rinkelen – of net wel? – maar de 35-jarige ‘Koningin van de Vlaamse Erotica’ maakte wel het mooie weer in ‘Help! Mijn Kind Kijkt Porno!’ op VIER. In een interview met Dag Allemaal vertelt ze openhartig over de invloed van corona op de porno-industrie.

In vijf jaar tijd draaide Van Vlaanderen ruim honderd films. “Vrouwen komen aan de macht, ook in de porno. En wij leggen vaak andere accenten in onze films. Ik ga voort op wat ik zelf opwindend vind: erotiek, de passie en de opbouw naar een vrijpartij. Da’s mijn stempel als producente. Meer nog: misschien is dat zelfs het grote verschil met mannen, die sneller zullen doorspoelen naar de harde actie”, zo stelt ze.

”Rottijd”

Dat ‘huidhonger’ en gebrek aan intimiteit grote uitdagingen zijn geworden in een jaar als 2020 onderstreept Van Vlaanderen: “Wij merken dat ook. De vraag naar online porno boomt en webcammeisjes hebben meer werk dan ooit. Zonder porno zouden mannen zich nog eenzamer voelen dan nu, daar ben ik zeker van. Zo krijg ik af en toe berichten van mannen die me bedanken voor een foto of filmpje op sociale media. Corona is een rottijd voor iedereen. Het doet me deugd dat ik dan blijkbaar kan helpen”, zo laat ze optekenen in Dag Allemaal.

Foto: Facebook Elise Van Vlaanderen