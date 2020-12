‘The Starlings’-zangeres Kato Callebaut geeft op Instagram mee dat het op foto’s of filmpjes snel lijkt alsof je vetrolletjes hebt. “Alles gaat om hoeken en momenten”, klinkt het.

Vetrolletjes zijn compleet normaal, maar soms dénken mensen dat ze er iets aan moeten doen omdat hun ‘rolletjes’ op foto op video benadrukt worden. Kato Callebaut (29) wijst erop dat bepaalde houdingen doen uitschijnen dat je meer vetrolletjes hebt dan in werkelijkheid het geval is.

“Leve de rollekes”

Ze merkte dat bij zichzelf toen ze een work-out deed voor de camera. Op een bepaald moment zie je een vetrolletje, maar als ze even later weer rechtstaat, is het verdwenen. “Hoi rolletje”, grapt ze op Instagram. “Bewijs één dat alles afhangt van de hoeken en houdingen. En lees het niet verkeerd: ik ben 100 procent blij met mijn lichaam. Maar ik zag dit en wilde het even delen met jullie. Alles gaat om hoeken en momenten”, schrijft ze. “Leve de rollekes”, sluit ze haar boodschap af.

