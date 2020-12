In een niet zo ver verleden zagen we Renee Gracie nog racen op circuits toen ze nog V8-racepilote was, maar een carrièreswitch naar de porno-industrie maakte daar een eind aan. Ze startte een zogenaamde OnlyFans-account en verdiende op enkele maanden tijd meer dan 2 miljoen dollar.

En dat er over Gracie gepraat wordt, dat bewijst één van haar laatste posts op Instagram. In dat bewuste filmpje toont ze haar ‘troeven’ met het plagerige zinnetje ‘Hoe vaak heb jij deze video al bekeken?”. Haar vader was in eerste instantie tegen haar nieuw gekozen professionele leven, maar nadat het geld kwam binnenrollen, kon hij geen bezwaar meer opbrengen.

”Ik doe praktisch alles”

”Ik doe praktisch alles”, zo gaf ze in een eerder interview toe. “Ik doe wat mensen van me vragen. Ik verkoop die foto’s nadien en mensen geven me ook fooien. Op die manier kon ik mijn huis betalen. Normaal heb ik een lening van 30 jaar lopen, maar dankzij mijn OnlyFans kan ik die afbetalen op 12 maanden”, vertelt ze.

Foto: Still Instagram Renèe Gracie