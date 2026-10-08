Marthe van K3 kondigt terugkeer aan met selfie: “We hebben je gemist!”

Marthe De Pillecyn zal voortaan weer op het podium te zien zijn met K3. Ze deelde het nieuws met een leuke selfie.

Marthe De Pillecyn is in het voorjaar van 2026 voor de tweede keer mama geworden. Sinds 1 oktober 2026 is ze terug van zwangerschapsverlof en neemt ze opnieuw de plaats in van haar vervangster Klaasje Meijer. De 30-jarige zangeres zal binnenkort het podium delen met Josje Huisman (40), die de zwangere Hanne vervangt. Op Instagram postte Marthe een selfie om haar terugkeer aan te kondigen. “Eindelijk weer K3”, schrijft ze bij de foto.

Gemis

En óf haar 336.000 volgers opgetogen zijn met het nieuws. “Zo, zo, zo blij! Wat een gemis was dit!”, “Welkom terug, Marthe! Oh, wat heb ik je gemist!”, “Veel plezier! Je straalt helemaal!” en “Je bent echt supermooi, Marthe!” zijn slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram