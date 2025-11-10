Sporza-commentator Ine Beyen imponeert met straffe foto: “Eindeloze benen!”

Op Instagram pakt Ine Beyen weer uit met een opvallende post.

De beroemde Sporza-commentator doet het met haar 65.000 volgers zeer goed op het populaire sociale netwerk. Het valt dan ook te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu weer niet anders. We zien Ine Beyen stralen in haar ‘outfit van de dag’. “🖤”, voegt ze er zelf nog aan toe. En haar fans? Die zijn onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Eindeloze benen!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Eindeloze benen”, klinkt het. “Magnifiek”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even: