Influencer Stien Edlund belandt in het water tijdens training Turbo Cross: “STIEN!” (video)

Wie net als 301.000 anderen Stien Edlund volgt op Instagram, weet dat ze regelmatig sportieve prestaties deelt.

Maar ook als het even minder goed afloopt, is de influencer niet verlegen om dat te tonen. Dat blijkt uit onderstaande video.

Tijdens een training voor de Turbo Cross in Hofstade ging het namelijk even goed fout. Meer bepaald bij een uitdagende afdaling. Stien had iets te veel snelheid achter zich en belandde in het water.

“STIEN!”

Het tafereel werd haarscherp in beeld gebracht. “STIEN”, horen we meermaals. Wat volgt is een mix van paniek en opluchting. “Rustig blijven”, gaat het verder. “Turbo Cross practice gaat fout…😭”, voegt de dame zelf nog toe aan de beelden. Kijk zelf maar even: