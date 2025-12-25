Viktor Verhulst en Sarah Puttemans verbazen fans: “Zo mooi!” (foto)

Aan ‘prettige feesten’ geen gebrek dezer dagen op sociale media.

Ook in BV-land vliegen de gelukwensen vlotjes de deur uit. Viktor Verhulst, Sarah Puttemans én hun hondje Joey doen maar wat graag mee. Dat bewijst het drietal met onderstaande foto.

De baasjes? Die stralen in een prachtige feestoutfit. En voor de gelegenheid heeft ook hun trouwe viervoeter een strikje om. “Merry Christmas from our little family to yours ✨🎄❤️”, voegt Sarah Puttemans toe.

“Zo mooi!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Zo mooi”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Merry Christmas, lieverds”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar even: