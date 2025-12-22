Amy De Winter imponeert met elegante jurk: “Wauw!” (foto)

Wie nog inspiratie zoekt voor een outfit voor de feestdagen, kan altijd een kijkje nemen op de Instagram-pagina van Amy De Winter.

De dame, die door haar deelname aan ‘The Real Housewives of Antwerp’ bekend werd bij tv-kijkend Vlaanderen, deelt daar wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

Voor de finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ trok Amy een prachtige, rode jurk aan. “Bij de laatste aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld'”, schrijft ze er nog als uitleg bij. Velen van haar meer dan 114.000 fans op Instagram laten nu weten wat ze van haar outfit vinden.

“Wauw!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “Mooi gekleed”, gaat het verder. “Zo knap”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even: