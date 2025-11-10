Eline De Munck geniet in handdoek van haar koffie: “Klassevrouw!” (foto/video)

Voor velen is niets beters om de dag te beginnen dan een goeie tas koffie.

En ook Eline De Munck lust er wel pap koffie van. Dat toont ze op Instagram, waar de onderneemster maar liefst 192.000 volgers heeft.

Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. En deze keer gaat het om een promoplaatje. Buiten een reclametekst voegt ze geen verdere info toe, maar we zien Eline wel in handdoek genieten.

“Klassevrouw!”

Qua reacties blijft het voorlopig eerder rustig, maar enkele fans laten al zeker wel van zich horen. “Klassevrouw”, klinkt het. “Deze dame”, gaat het nog verder. “Dat lust ik ook wel”, voegt een laatste nog toe. Kijk zelf maar even naar wat Eline De Munck juist gedeeld heeft: