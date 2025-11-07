Frances Lefebure openhartig over liefdesleven: “Ik ga nooit op het uiterlijk af”

Frances Lefebure praat in een interview open en eerlijk over haar relatie. “Ik stel me altijd open voor een ander. In de liefde heb ik geen type”, klinkt het.

Frances Lefebure is fan van het eerste uur van het datingprogramma ‘Blind Getrouwd’. En jawel: het tiende seizoen mag zij presenteren. De 37-jarige actrice en presentatrice stapte in 2021 in het huwelijksbootje met Boris Van Severen. In een interview met Het Laatste Nieuws gaat ze dieper in op haar relatie met de acteur.

Geen type

Maar eerst: of ze zelf zou meedoen aan ‘Blind Getrouwd’? “Als ik single zou zijn, zou ik wel het type zijn dat zoiets zou aandurven. Ik stel me altijd open voor een ander. In de liefde heb ik geen type. Groot of klein, blond of bruin: ik weet oprecht niet wat mijn voorkeur is. Ik ga nooit op het uiterlijk af. Dat is natuurlijk moeilijk om te geloven, want ik heb een heel knappe man. (lacht) Maar zijn looks zijn totaal niet de reden waarom ik op Boris verliefd ben geworden”, glundert ze.

Passioneel

Waarom ze dan wél voor Boris koos? “Ik viel voor zijn humor en passioneel karakter. Hij is altijd heel enthousiast over alles. Hoe hij in het leven staat, hoe hij reageert in de liefde…: alles is zeer groots bij hem. En dat was gelukkig niet alleen in het begin van onze relatie, hij is echt zo. Een heel gretig persoon. Soms kan dat ook irritant zijn. Met eten is hij enorm gulzig”, lacht ze.

Stiekem getrouwd

Inmiddels is het koppel vier jaar getrouwd. Dat gebeurde in alle stilte. “De buitenwereld wist niet dat we verloofd waren, daar hadden we niet echt behoefte aan. We hebben pas weken na onze trouw gezegd dat we man en vrouw zijn. Omdat het in de coronaperiode was, was het een intiem feest met slechts 40 mensen. Eigenlijk wilden we geen groots feest, dus het was heel handig om te zeggen: ‘Sorry, meer mensen mogen niet.’ (lacht) Ik ben nog altijd heel blij dat we het zo klein hebben gehouden. En na vier jaar vind ik het nog altijd gezellig om te zeggen dat Boris mijn man is”, besluit ze.

‘Blind Getrouwd’ is vanaf 10 november 2025 te bekijken op VTM.

