Vuurpijl afsteken vanuit rijdende auto blijkt ZEER DOM PLAN te zijn! (video)

Dit was geen goed idee…

Sowieso is vuurwerk afsteken een gevaarlijke onderneming en op vele plaatsen ook gewoon verboden. Sommigen kunnen het echter toch niet laten om er zich aan te wagen. Zo ook onderstaande waaghalzen.

We zien een rijdende auto en iemand die vanop de passagierszetel een vuurpijl aansteekt. Dat is op zich al niet veilig, maar het gaat al snel van kwaad naar erger.

Vuurpijl breekt af

Net wanneer de vuurpijl lijkt te vertrekken, breekt het ding af en belandt het bovenste stuk van de pijl in de wagen. Wat volgt, kan je al raden… Kijk maar.