Alina uit ‘De Mol’ viert Kerstmis in bikini: “WAUW!” (foto)

Wie aan ‘de feestdagen’ denkt, beeldt zich toch ook vaak fris weer in.

Maar dat is alleszins niet het geval bij Alina Churikova. De dame, die bij tv-kijkend Vlaanderen bekend raakte door haar deelname aan ‘De Mol’, pakt op Instagram sporadisch uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu het geval.

We zien Alina in bikini genieten op het strand. “MERRY CHRISTMAS 🤿”, schrijft ze bij de mooie foto. En haar fans? Die zijn onder de indruk.

“WAUW!”

“WAUW”, reageert een volger. “😍😍😍”, gaat het verder. “Geniet er daar van, zalige kerst 💘💘”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar even naar wat Alina gedeeld heeft: