Zo snel kan het gaan: kerstboom vliegt in geen tijd in brand! (video)

Er is dezer dagen geen betere manier om je woning te decoreren dan met een prachtige kerstboom.

Dat is ook in Australië, waar het nu nog zo’n goeie 20 graden is, niet anders. Dat daar de kerstbomen echter nét iets sneller droog staan dan hier bij ons, kunnen we wel vermoeden.

Op onderstaande beelden zien we een groep mensen gezellig samen kerst vieren. Maar al snel breekt er lichte paniek uit. Er lijkt duidelijk wat aan de hand.

Kerstboom in lichterlaaie

Niet veel later wordt ook duidelijk wat er zich afspeelt: hun kerstboom heeft vuur gevat. En dat zo’n boom best snel voor de nodige vlammen kan zorgen, is duidelijk. Kijk maar: