Katja Retsin imponeert met schitterende outfit: “Heel knap hoor!” (foto’s)

Op Instagram heeft Katja Retsin weer wat nieuws gedeeld.

Met maar liefst 78.400 volgers doet de dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze daar dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Da’s ook nu weer niet anders. “Voelde mij een dagje koningin op het Koninklijk Paleis voor de presentatie van het jaarlijks Kerstconcert – wat een eer”, schrijft ze onder andere bij het fotoalbum. Haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Heel knap hoor!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Heel knap hoor”, klinkt het. “Prachtvrouw”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.