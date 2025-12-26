Hanne Troonbeeckx deelt deze nieuwe foto’s niet zomaar: “Schoonheid!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

En wat is er nu leuker dan je verjaardag vieren? Hoog tijd dus, zo vond Hanne Troonbeeckx, om een reeks verjaardagsprentjes te delen met haar meer dan 84.400 volgers op Instagram.

In onderstaand fotoalbum passeert Hanne meermaals in straffe outfits de revue. “Birthday recap: Lekker eten en de mensen die ik lief heb om me heen 🤍”, voegt ze toe.

“Schoonheid!”

Ook haar fans hebben wat te vertellen over wat ze te zien krijgen. “Schoonheid”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, gaat het verder. “Gefeliciteerd”, besluit een volger. Kijk maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.