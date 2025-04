Siska Schoeters openhartig: “Als mensen zeggen dat ik een dikke kont heb, raakt mij dat niet”

Siska Schoeters praat in een interview open en eerlijk over hoe ze omgaat met kritiek. “Doordat ik zo eerlijk ben en mij openstel, ben ik per definitie ook makkelijk te raken”, klinkt het.

In februari was Siska Schoeters te gast op de ‘Kastaars!’ in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Achteraf schreef een modejournaliste dat haar outfit haar niet stond. Daardoor twijfelde ze om een foto ervan op haar socials te posten, maar ze deed het uiteindelijk toch. In Dag Allemaal komt ze nog even terug op dat ‘incident’. “Het is nooit leuk als iemand je uiterlijk bekritiseert. Maar het ging mij vooral om het toontje waarop dat artikel geschreven was. ‘Ze had haar vriendJE bij op de rode loper, en ze hield de hele tijd zijn handJE vast’. Natuurlijk mag iemand mijn jurk niet mooi vinden – net zoals iemand een tv-programma van mij niet goed mag vinden – , maar de denigrerende toon van dat artikel van die zogenaamde modejournaliste stoorde mij mateloos”, klinkt het.

Gevoelig type

Ook op sociale media wordt er volop commentaar gegeven, zeker op bekende mensen. De 42-jarige Radio 2-presentatrice legt uit hoe daarmee omgaat. “De mensen die mij volgen, appreciëren dat ik positief ben en altijd van alles het beste probeer te maken. Natuurlijk krijg ik ook weleens commentaar, maar daar trek ik mij niet al te veel van aan. Ik doe mijn best, ben vrolijk en lach met mezelf, en ik heb het gevoel dat de community van mensen die mij volgen, op een gelijkaardige manier in het leven staat. (…) Soms draag ik geen make-up of ligt mijn huis er rommelig bij, maar daar schaam ik mij niet voor. En soms zeggen ze dat ik een dikke kont heb of zo, maar daar kan je mij echt niet mee kwetsen. Ik ken mezelf toevallig heel erg goed. Ik weet hoe ik eruitzie, en ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. (…) Doordat ik zo eerlijk ben en mij openstel, ben ik per definitie ook makkelijk te raken. Veel mensen denken dat ik heel zelfverzekerd ben, maar dat is een grote misvatting. Ik ben best gevoelig”, aldus Siska.

Overcompenseren

De voormalige Studio Brussel-presentatrice laat kritiek meestal niet aan haar hart komen, behalve als het over haar kinderen gaat. “Als ze zouden zeggen dat mijn kinderen zich beter voelen dan de rest, wat ze nogal snel zeggen over het kroost van bekende mensen. Je hoort weleens dat kinderen van BV’s het gemakkelijker hebben, maar daar ben ik het niet mee eens, net omdat zij voortdurend in de gaten worden gehouden. Ik denk dat ik daarin soms een beetje overcompenseer. Dat ik net strenger voor hen ben om te bewijzen dat Lucien en Minnie ‘gewone’ kinderen zijn”, besluit ze.

Foto: Instagram