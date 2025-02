Siska Schoeters pareert kritiek op ‘Kastaars’-outfit: “Ik vond zelf wél dat ik er goed uitzag” (foto)

Siska Schoeters heeft gereageerd op de kritiek van een krant op haar ‘Kastaars’-outfit. Ze twijfelde even, maar uiteindelijk postte ze ook een foto van de bewuste outfit.

Afgelopen zaterdag vond de derde editie van de ‘Kastaars!’ plaats in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Eén van de bekende gezichten op de rode loper was Siska Schoeters. De 42-jarige Radio 2-presentatrice droeg een bordeaux-rode jurk met pailletten. Naast haar pronkte haar nieuwe vriend Thomas.

Weg met de twijfel

Net zoals er heel wat te doen was rond de outfit van Zita Wauters, vond een krant het nodig om te schrijven dat de outfit Siska niet stond. Daardoor twijfelde Siska of ze er wel een foto van zou delen op Instagram. “Ik ga het toch doen”, klinkt het strijdvaardig. “Er schreef een krant dit weekend dat mijn jurk me niet stond. Ja, ik voelde dat wel een beetje. Want dat soort avonden zijn ook niet altijd mijn lievelings. En iedereen probeert toch maar een manier te zoeken om er zo elegant mogelijk, op zijn of haar manier door te komen”.

Comfortzone

“Maar ik post nu tóch deze foto. Omdat ik eigenlijk zelf wél vond dat ik er goed uitzag. En dat mijn 🍑 er goed in uitkwam. Maar vooral: omdat die schattige cutie naast mij een Kastaar won, met Expeditie Groenland. Hij wilde niet perse mee op die rode loper (niet zijn ding, ik snap hem helemaal), maar eigenlijk was ik zaterdag zijn +1. Dus leve ons. En iedereen die zaterdag misschien niet helemaal op zijn gemak was, maar toch iets heeft gedaan dat misschien 18 meter buiten zijn of haar of hun of hen comfortzone lag”, besluit ze.

Steun

De voormalige Studio Brussel-presentatrice wordt overladen met steun van haar volgers, ook van bekende Vlamingen. “Zo sneu, lieve Siska, dat iemand de behoefte voelt om dat te schrijven, terwijl het 1/ niet waar was en 2/ jouw persoonlijkheid dat kleed veruit overstijgt. We doen allemaal ons best op zo’n avond. Mogen we er dan ook een beetje van genieten? Zulke opmerkingen zijn onder de gordel en heel makkelijk. Je bent een topper en je straalde (cfr die stralende glimlach!)”, reageert Dina Tersago. “Ik zie alleen maar sprankels. Op je (prachtige!) jurk en in jullie ogen. En laat niemand dat van jullie afpakken. Geen ongemakkelijke avond (die ik met veel Jomo volgde vanuit mijn zetel) en geen trol-commentaren. Keep on shining! Ook powervrouwen zoals jij hebben hun onzekerheden. En dat is zo oké. Alleen maar liefde”, schrijft Bieke Ilegems. “Wat een onzin. Je straalt en de jurk staat je prachtig!”, “Sorry, maar dat kleed is prachtig en jij ook!”, en “Niets van aantrekken! Je zag er megamooi uit!”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Instagram