Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ ervaart tweede zwangerschap anders: “Heel herkenbaar!” (foto)

Winnie Bogaerts beleeft haar tweede zwangerschap totaal anders dan haar eerste. “Het advies om niet te veel te tillen en rustig aan te doen is wel buiten een actieve peuter gerekend die nog veel gepakt wil worden”, klinkt het.

Winnie Bogaerts en Jonah Hulselmans – die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’ – werden in 2022 voor het eerst mama en papa. Binnenkort komt er een broertje of zusje aan voor Lily. Winnie – die hoogzwanger is – merkt nu wel een groot verschil met haar eerste zwangerschap, zo legt ze uit op Instagram. “Toen ik zwanger was van Lily hield ik elke beweging bij en wist ik tot op de dag hoever ik was. Ik had tijd om verschillende knuffels en een dekentje te haken en las verschillende boeken over zwanger zijn”.

Actieve peuter

“Tijdens deze zwangerschap moet ik nadenken over hoeveel maanden ver ik ben, staat er een maand op voorhand nog niets klaar en loop ik heel de dag rond achter Lily. Het advies om niet te veel te tillen en rustig aan te doen is wel buiten een actieve peuter gerekend die nog veel gepakt wil worden. Maar ik ben ook wel veel geruster in alles en weet dat het allemaal wel goed zal komen”, aldus de 32-jarige brunette.

Herkenbaar

Heel wat volgers herkennen haar ervaring. “Ook helemaal anders en meer last minute. Ik was bij de 2de wel nog actiever hierdoor, ook meer gewandeld. De eerste ging ook een week over tijd dus dan wel extra tijd om af te tellen… Bij de 2de 6 dagen te vroeg en tussen water breken en haar in mijn armen hebben zat nog geen drie uur”, “Super herkenbaar! 14 weken zwanger en een dochtertje van 10 maanden. De vermoeidheid doet me er soms aan herinneren dat ik terug zwanger ben”, en “Heel mooi! Ik vond die tweede zwangerschap pittiger omdat je er dan al eentje hebt rondlopen. En ook iets minder bewust van alles en hoe ver je nu bent. Ik heb ook wel genoten, maar helemaal anders”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram