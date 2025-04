Klaasje (ex-K3) zwanger van eerste kindje: “Vol verwondering in verwachting” (foto)

Klaasje Meijer is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Klaasje Meijer, die van 2015 tot en met 2021 lid was van K3. De 30-jarige zangeres en haar echtgenoot Max van Geest – met wie ze in oktober van vorig jaar trouwde – verwachten hun eerste kindje samen. “Vol verwondering in verwachting 🩵”, schrijft ze op Instagram. Voor wanneer het kindje uitgerekend is en of het een jongen of een meisje wordt, is nog niet duidelijk, al geeft ze met het blauwe hartje misschien al een hint…

Felicitaties

Haar fans overladen haar met felicitaties. “Proficiat, Klaasje en Max”, “Wat leuk! Gefeliciteerd!”, “Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, gefeliciteerd lieverds!”, en “Wat een mooi bericht! Van harte en geniet van je zwangerschap!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram