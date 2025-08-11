HomeNieuwsEntertainmentBieke Ilegems geniet in bikini van vakantie: "Klassedame!" (foto)
Entertainment

Bieke Ilegems geniet in bikini van vakantie: “Klassedame!” (foto)

Den B.
Door Den B.
0

Actrice en presentatrice Bieke Ilegems heeft op Instagram een foto gedeeld waarop ze in bikini geniet van de zon. “Wat een plaatje zeg”, klinkt het in de reacties.

Bieke Ilegems vertoeft momenteel in zuiderse sferen, met minstens even zomers weer als hier. Het 53-jarige ATV-gezicht deelde een leuke vakantiefoto waarop ze in bikini aan het zwembad zit. “Filter: La La Land. Zo voelt het ook zonder filter. Ik wens je een La La Land-weekend”, schrijft ze erbij.

Klasse

Haar 80.000 volgers overladen haar met complimenten. “Echt wauw! Prachtig, Bieke”, “Wat een plaatje zeg”, “Topvrouw”, “Wauw, knappe madam!”, en “Klassedame!”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram

