Camila Cabello verbaast volgers in bikini: “Wat een lichaam!” (foto)

Camila Cabello wordt overladen met complimenten op een bikinifoto die ze deelde. “Gewoonweg perfectie”, klinkt het in de reacties.

Tussen haar vele optredens door maakt Camila Cabello ook af en toe plaats voor ontspanning. Zo genoot ze onlangs met volle teugen van het zonnetje. De 28-jarige Cubaans-Amerikaanse zangeres, die we onder meer kennen van haar liedjes ‘Señorita’ en ‘Bam Bam’, postte op Instagram een kiekje waarop ze poseert in een zwarte bikini. “Hehe”, houdt ze het kort in de beschrijving.

Sprakeloos

Haar meer dan 64 (!) miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Ik ben sprakeloos”, “Wat ben je mooi”, “Gewoonweg perfectie”, “Wat een lichaam!”, en “Onvoorstelbaar knap”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram