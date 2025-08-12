Ex van Louis Thyssen praat voor het eerst over breuk: “Ik ben niet kwaad omdat hij is weggegaan, het is de manier waarop”

Liesl Ost, de ex-vriendin van acteur Louis Thyssen, praat in een podcast openhartig over haar relatiebreuk en hoe ze ontdekte dat Louis iets begonnen was met Julia Boschman van K3. “Ik moest via de pers vernemen dat ze een koppel zijn. Dat vond ik zo’n gebrek aan respect”, klinkt het.

Vorige zomer raakte bekend dat ‘Nachtwacht’-acteur Louis Thyssen (30) en K3’tje Julia Boschman (23) een relatie vormen. Ze kwamen beiden net uit een relatie. In het geval van Louis was dat met Liesl Ost, die in de podcast ‘How To Be Single’ haar kant van het verhaal doet. De 29-jarige brunette was zeven jaar samen met Louis en ze hadden net een huis gekocht. Plots maakte Louis een einde aan hun relatie. “Ik had het gevoel dat wij een goede relatie hadden. Onze omgeving was ook echt in shock. Toen ze vroegen wat er gebeurd was, kon ik daar niet op antwoorden, want ik snapte het ook niet”, aldus Liesl.

Media-aandacht

Enige tijd later bleek dat Louis samen was met Julia Boschman van K3. Dat kwam Liesl ook pas te weten via de media, iets wat Liesl hem moeilijk kan vergeven. “Ik ben niet kwaad omdat hij is weggegaan. Het is de manier waarop. De breuk was niet het ergste, wél alles wat daarna is gebeurd. Zijn nieuwe relatie kreeg best wat media-aandacht, verschrikkelijk vond ik dat. Een week na de breuk stond er al heel veel op juice channels. Een paar weken na onze breuk zaten ze al samen in Londen. Drie weken na onze relatie stuurde hij me dat hij iets ging drinken – in het café van één van mijn beste vriendinnen, nota bene – en dat hij haar ging meenemen. Toen wist ik natuurlijk hoe laat het was. Behalve dat ene bericht heb ik van hem nooit iets gehoord over zijn nieuwe relatie. Ik moest er dan via de pers vernemen dat ze een koppel zijn. Dat vond ik zo’n gebrek aan respect”, klinkt het.

Gebroken hart

Liesl heeft enorm hard afgezien van de breuk. “Op een maand tijd ben ik tien kilo afgevallen. Ik heb huilend en brullend naar mijn mama gebeld: ‘Help, haal mij hieruit’. Ik had constant stress vanwege nieuwe artikels waarin gespeculeerd werd over zijn liefdesleven… Ik trilde de hele tijd, ik kon niet eten, ik gaf elke dag over. Ik kon nog niet dénken aan hem met iemand anders. Ik vertel dit niet om mezelf in een slachtofferrol te steken, maar ik wil duidelijk maken wat voor impact zoiets op je leven heeft. De pijn van een gebroken hart wordt ernstig onderschat”, vertelt ze.

Steun van familie en vrienden

Inmiddels heeft ze de relatiebreuk een plaats kunnen geven. “Ik heb heel veel steun gevonden bij mijn mama, mijn zus en de rest van mijn familie. Mezelf afsluiten was voor mij geen optie, ik kon niet alleen zijn. De eerste drie weken heeft er altijd iemand bij mij geslapen: mijn beste vriendin, mijn zus, mijn broer… Je denkt wel even ‘ik ben niets meer waard’, ‘het komt nooit meer goed met mij’… Je kan in het begin nergens meer van genieten. Maar ik kan het nu echt wel relativeren. Aan mensen die iets gelijkaardigs doormaken kan ik alleen maar zeggen: de tijd heelt alle wonden. Veel meer kan je er niet aan doen”, besluit ze.

Foto: Instagram