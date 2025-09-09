Pommeline Tillière blikt met bikinifoto’s terug op vakantie: “Knapperd!”

Pommeline Tillière oogst lof met enkele zonnige vakantiekiekjes. “Een speciale, mooie vrouw ben je”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Altijd fijn: terugblikken op prachtige vakantiemomenten. Op Instagram droomt Pommeline helemaal weg bij de beelden van haar reis naar Spanje. De 31-jarige tattoo-artieste, bekend van ‘Temptation Island 2017’, deelt foto’s waarop ze geniet van lekker eten, charmante plekjes ontdekt en in bikini het azuurblauwe zeewater induikt. “Beter laat dan nooit. Spanje dump zomereditie”, schrijft ze erbij.

Koningin

In de reacties regent het complimenten: “Wow, wat een prachtige foto’s”, “Knapperd!”, “Een speciale, mooie vrouw ben je”, “Koningin”, en “Mooie vrouw en mooie tattoos”, luidt het.

Foto: Instagram