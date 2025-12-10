Madonna pakt uit met gewaagde outfit: “Je ziet er meer dan knap uit!” (foto’s)

Op Instagram weet Madonna haar fans weer te verbazen.

De immens populaire zangeres doet het met meer dan 20 miljoen volgers uitermate goed op het sociale netwerk. Het valt dan ook te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat doet ze ook nu weer, met een reeks opvallende foto’s. Zo zien we Madonna poseren in een strakke outfit. “A Good Week for Divas…….💕💘🌸 👛🎀”, voegt ze toe. Haar fans hebben echter ook nog wat te vertellen.

“Je ziet er meer dan knap uit!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Je ziet er meer dan knap uit”, klinkt het. “Bella Madonna”, gaat het verder. “Diva”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.