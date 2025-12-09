HomeNieuwsEntertainmentDochter van Jean-Claude Van Damme verbaast fans met stoere poses: "Wat een...
Dochter van Jean-Claude Van Damme verbaast fans met stoere poses: “Wat een spieren!” (foto’s)

Bianca Van Damme is haar naam. En haar achternaam doet ongetwijfeld een belletje rinkelen.

Ze is namelijk de 35-jarige dochter van spierbundel Jean-Claude Van Damme. Op Instagram doet de dame het met meer dan 224.000 volgers bijzonder goed, dus deelt ze daar geregeld nieuwe updates uit haar dagelijkse leven.

Zo krijgen fans deze keer een reeks stoere foto’s voorgeschoteld. Veel uitleg krijgen we echter niet, maar haar volgers laten wel volop van zich horen.

“Wat een spieren!”

Al vlug stromen de positieve reacties binnen. “Wat een spieren”, klinkt het. “Oh wauw😍”, gaat het verder. “Geweldige foto’s”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

