Dochter van Marco Borsato viert verjaardag in zomerse outfit: “Schoonheid!” (foto)

Jada Borsato, de dochter van Marco Borsato, heeft haar verjaardag in stijl gevierd. “Super mooi!”, klinkt het in de reacties.

Jada Borsato mocht woensdag 23 kaarsjes uitblazen. De Nederlandse zangeres vierde dat met een vakantiekiekje uit Ibiza. Ze draagt een witte kanten two-piece met een speels rokje en bijpassende laarzen. Haar zonnebril, sieraden en stralende smile maken de zomerse feestlook helemaal af.

Liefdevolle Leontine

In de reacties wordt ze overladen met felicitaties en complimenten, ook door haar mama Leontine. “Gefeliciteerd lieverd! Love you to the moon and back!”, klinkt het liefdevol. “Schoonheid!”, “Gefeliciteerd, knapperd”, “Super mooi!”, en “Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Instagram