Miss België Karen Jansen poseert in bikini: “Zeer mooi!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito plaatjes.

Dat vindt ook Karen Jansen. Op Instagram, waar ze zo’n 33.600 volgers heeft, pakt de huidige miss België wel vaker uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

We zien Karen Jansen poseren in een mooie, oranje bikini. “Whatever makes you feel the sun from the inside out, chase that✨”, voegt ze toe aan het fotoalbum. En haar fans? Wel, die reageren enthousiast.

“Zeer mooi!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Zeer mooi”, klinkt het. “Prachtig, Karen”, gaat het verder. “Beauty”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.