WOOPS: Duik in zwembadje verloopt pijnlijker dan gedacht! (fails)

Hier zijn we weer met een tafereeltje uit ‘dingen die je beter niet doet’.

Je zou denken dat mensen doorgaans wel weten dat duiken in ondiep water enige voorzichtigheid vergt. Daar lijkt onderstaande pechvogel echter totaal geen aandacht aan te schenken. Vol overtuiging loopt hij richting een klein zwembadje en springt hij met zijn hoofd eerst het water in. Alsof het een olympisch zwembad is. Echter lijkt de bodem toch bijzonder dichtbij te zijn… Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…