Van ondergoed tot schoenen: dit hebben de K3’tjes al eens ‘gestolen’ op het werk! (video)

Leuk fragmentje op de Instagram-pagina van Qmusic.

Daar schuiven Hanne, Marthe en Julia van K3 even aan bij Vincent Fierens. Wat blijkt? “4 op de 10 heeft ooit al eens iets meegenomen vanop het werk”, opent de presentator. De vraag voor de zangeressen is dan ook duidelijk. Hebben zij ooit al eens iets ‘gestolen’ vanop de werkvloer?

“Ik durf dat eigenlijk niet zeggen”, opent Hanne. Zo geeft ze toe dat ze weleens een mooi paar schoenen heeft meegenomen. Maar ze had wel eerst gevraagd of het ‘erg zou zijn’ mocht ze die meenemen.

“Steel jij onze sokken?!”

Julia is ook openhartig. “In onze film moest ik een ketting dragen met een pareltje eraan. En ze hadden er twee voor het geval er één kwijt zou raken. En ik heb er wel stiekem…”, laat ze weten. “Eentje kwijtgeraakt?”, reageert Vincent. “Ja, nu is er eentje kwijt”, grapt Julia aanvullend.

Tot slot Marthe nog. “Bij mij is dat dan keisaai. Zo ondergoed of sokken”, geeft ze toe. “Steel jij onze sokken?”, acteert Hanne vol verbazing. Bekijk het volledige fragment zelf maar even in onderstaande video.