Zwangere Amy Courtens toont haar bolle buikje in strakke jurk: “Je ziet er prachtig uit!” (foto’s)

Amy Courtens, onder andere gekend van haar deelname aan ‘K2 zoekt K3’, heeft weer wat leuks gedeeld op Instagram.

Dat doet ze wel vaker, aangezien ze niet minder dan 94.900 trouwe volgers heeft op het sociale netwerk. Deze keer gaat het om een foto waarop haar bolle buikje al goed te zien is.

“Gisteren droeg ik voor het eerst een strakke jurk met mijn buikje zichtbaar. Twintig weken zwanger. Mijn nieuwe lichaam vind ik soms nog confronterend en daar ben ik ook regelmatig onzeker over… Maar tegelijk voel ik mij enorm trots en dankbaar voor dit wonder🙏🏼. Elke dag opnieuw sta ik versteld van het vrouwelijke lichaam. 🥹🤰🏼”, schrijft ze bij de foto.

“Je ziet er prachtig uit!”

Haar vele fans zijn danig onder de indruk. “Je ziet er prachtig uit”, klinkt het. “Trots op je”, gaat het verder. “Zo mooi 😍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even: