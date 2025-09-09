Vrouw betrapt vriend op heterdaad tijdens vreemdgaan: “Je zag hem lijkbleek wegtrekken” (video)

Videobellen met je vriendin terwijl je denkt gewoon te bellen… niet zo slim.

Straf verhaal in het Nederlandse radioprogramma ‘De 538 Middagshow’. Een vrouw vertelt hoe ze plots videogebeld werd door haar vriend. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat hij op dat moment in het gezelschap was van een andere dame en niet doorhad dat de camera aan stond.

Angst in de ogen

“Ik was uit eten met mijn zoontje voor zijn achtste verjaardag en ik werd gebeld – nu ja, videogebeld – door mijn vriend. Hij belde sowieso al bijna nooit, laat staan met beeld. En plots zie ik dat hij vreemdging. Ik riep ‘hallo’ en op een gegeven moment komt hij met zijn gezicht in beeld en zei hij ‘oh hallo!’. Je zag hem gewoon lijkbleek wegtrekken, de schrik stond op zijn gezicht. Daarna hing hij op en zette meteen zijn telefoon uit,” aldus de vrouw.

Relatie

Presentatoren Frank en Airen geloofden hun oren niet en vroegen hoe ze zeker wist dat er iemand anders bij was. “Ik zag het meisje ook. Hij heeft er nu een relatie mee,” verduidelijkte de vrouw. Waarop de presentatoren besluiten: “Blij dat je daar van af bent, toch?”

Foto: Instagram