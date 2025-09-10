Shakira doet fans smelten met doorschijnende outfit: “Adembenemend mooi!” (foto)

De Colombiaanse zangeres Shakira trad onlangs op in een gedurfde outfit. “Iconisch”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Shakira gaf de afgelopen dagen het beste van zichzelf in de Mexicaanse stad Guadalajara. De 48-jarige zangeres en ex van de Spaanse voetballer Gerard Piqué droeg op het podium verschillende outfits, maar eentje is toch heel wat fans bijgebleven. Op Instagram postte ze een kiekje van de bewuste outfit: een doorschijnende bodysuit versierd met glinsterende details en strategisch geplaatste patronen, waardoor ze tegelijk sexy én stijlvol oogt. “Guadalajara, bedankt voor vier onvergetelijke nachten! Ik hou altijd van jullie!”, glundert ze bij de foto.

En óf haar miljoenen fans de outfit kunnen smaken. “Iconisch, ongeëvenaard, onze koningin! Wat een ongelooflijke vrouw, ik krijg kippenvel alleen al door haar te horen!”, “De mooiste vrouw van Colombia!”, “Gerard Piqué zal stikjaloers zijn”, en “Koningin, op je beste moment, een levende legende, een wereldicoon, adembenemend mooi!”, wordt er gereageerd.

Foto: Shutterstock